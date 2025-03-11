Москалькова провела встречу с генеральным секретарем ОБСЕ Синирлиоглу

Москалькова и Синирлиоглу провели встречу в Доме прав человека в Москве

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова провела встречу с генеральным секретарем Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Феридуном Синирлиоглу. Об этом пишет РИА Новости.

Переговоры прошли в Доме прав человека в Москве. В частности, Москалькова показала Синирлиоглу помещение, где сотрудники ее аппарата принимают нуждающихся в помощи граждан. Также она рассказала генеральному секретарю ОБСЕ о пяти основных направлениях деятельности федерального омбудсмена в РФ.

«Первая связана с восстановлением нарушенных прав и работой с обращениями граждан. Второе — участие в законотворчестве. Третье направление — правовое просвещение», — сказала Москалькова.

Она добавила, что четвертое направление ее деятельности связано с взаимодействием с омбудсменами в регионах страны. Пятое направление касается международного сотрудничества.

11 марта Синирлиоглу прибыл в российскую столицу с рабочим визитом. К текущему моменту генеральный секретарь ОБСЕ успел побывать на месте падения обломков сбитых украинских дронов, атаковавших Московскую область, и провести встречу с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. В ходе беседы стороны обсудили пути урегулирования конфликта на Украине.

Ранее генеральный секретарь ОБСЕ признал, что организация находится «не в лучшей форме».