Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Москалькова провела встречу с генеральным секретарем ОБСЕ Синирлиоглу

Москалькова и Синирлиоглу провели встречу в Доме прав человека в Москве
close
Пресс-служба Уполномоченного по правам человека в РФ

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова провела встречу с генеральным секретарем Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Феридуном Синирлиоглу. Об этом пишет РИА Новости.

Переговоры прошли в Доме прав человека в Москве. В частности, Москалькова показала Синирлиоглу помещение, где сотрудники ее аппарата принимают нуждающихся в помощи граждан. Также она рассказала генеральному секретарю ОБСЕ о пяти основных направлениях деятельности федерального омбудсмена в РФ.

«Первая связана с восстановлением нарушенных прав и работой с обращениями граждан. Второе — участие в законотворчестве. Третье направление — правовое просвещение», — сказала Москалькова.

Она добавила, что четвертое направление ее деятельности связано с взаимодействием с омбудсменами в регионах страны. Пятое направление касается международного сотрудничества.

11 марта Синирлиоглу прибыл в российскую столицу с рабочим визитом. К текущему моменту генеральный секретарь ОБСЕ успел побывать на месте падения обломков сбитых украинских дронов, атаковавших Московскую область, и провести встречу с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. В ходе беседы стороны обсудили пути урегулирования конфликта на Украине.

Ранее генеральный секретарь ОБСЕ признал, что организация находится «не в лучшей форме».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами