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Генсек ОБСЕ признал, что организация находится не в лучшей форме

Генсек Синирлиоглу: ОБСЕ не в лучшей форме, нужно вернуть ее актуальность
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Li Muzi/Xinhua/Global Look Press/Keystone Press Agency

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) находится не в лучшей форме, необходимо вернуть ей былую актуальность. Об этом заявил генеральный секретарь крупнейшей в мире региональной организации Феридун Синирлиоглу, передает ТАСС.

«Вы правы, ОБСЕ не в лучшей форме. Но наша общая задача — вернуть организации былую актуальность», — сказал он на переговорах с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в Москве.

11 марта генсек ОБСЕ прибыл в Москву с рабочим визитом. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщала, что Лавров и Синирлиоглу обсудят текущее положение дел в международной организации, которая находится в глубоком кризисе.

В своем Telegram-канале дипломат также рассказала, что прибывшему в столицу генсеку ОБСЕ показали последствия атаки беспилотников ВСУ на многоквартирный жилой дом в Видном.

Ранее в России обвинили ОБСЕ в игнорировании преступлений со стороны ВСУ.

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