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Путин связал отток населения из Архангельской области с уровнем доходов

Путин призвал поднимать уровень доходов жителей Архангельской области
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Алексей Дружинин/РИА Новости

Власти должны принять меры для повышения уровня доходов граждан, проживающих на территории Архангельской области. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, передает РИА Новости.

Глава государства высказался о ситуации в регионе в ходе встречи с его губернатором Александром Цыбульским. Во время беседы он выразил сожаление в связи с тем, что в Архангельской области по-прежнему наблюдается отток населения.

«Ясно, что для того, чтобы кардинально ситуацию поменять, <...> нужно сделать все для того, чтобы людям жилось там комфортно, уровень доходов нужно поднимать», — подчеркнул российский лидер.

При этом Путин обратил внимание, что за последнее время уровень занятости в Архангельской области вырос в два раза. Как отметил президент, это хорошая предпосылка для постепенного увеличения доходов местных жителей.

До этого Цыбульский, срок полномочий которого на посту губернатора Архангельской области истечет в сентябре 2025 года, обратился к Путину с просьбой одобрить его кандидатуру на предстоящих выборах главы региона. В свою очередь, российский лидер пожелал ему удачи.

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