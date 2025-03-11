Глава Архангельской области сообщил Путину о желании участвовать в выборах

Губернатор Архангельской области Александр Цыбульский обратился к российскому лидеру Владимиру Путину с просьбой одобрить его выдвижение на новый срок. Об этом пишет РИА Новости.

В материале отмечается, что срок полномочий Цыбульского на посту главы региона истечет в сентябре 2025 года.

«Уже пять лет, как я занимаю должность губернатора, должны состояться выборы. И мне тоже здесь важно было бы понять, как бы вы отнеслись к тому, если бы я предложил свою кандидатуру жителям для того, чтобы еще на пять лет предложить себя в качестве возможного руководителя [Архангельской] области», — сказал глава региона, обращаясь к президенту РФ.

Он подчеркнул, что в Архангельской области есть еще много проблем, решением которых он мог бы заняться.

В свою очередь, Путин пожелал Цыбульскому удачи. Российский лидер выразил надежду, что губернатор региона продолжит работать в том же темпе, при котором граждане «чувствуют позитивные изменения».

11 марта представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что в течение дня глава государства проведет ряд встреч. В том числе он анонсировал встречу Путина с руководителем Архангельской области.

Ранее в Кремле объяснили, почему Владимир Путин назначил Александра Дронова исполняющим обязанности главы Новгородской области.