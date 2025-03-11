Исследователи назвали заработок среднего класса в России

Представители среднего класса в российских городах в среднем зарабатывают 75 тысяч рублей в месяц, при этом ежемесячные расходы их семей достигают 83 тысяч рублей. Об этом сообщает РБК со ссылкой на исследование Центра анализа доходов и уровня жизни Института социальной политики НИУ ВШЭ под названием «Городской средний класс: основные черты и особенности потребительского поведения».

Исследование проводилось на основе онлайн-опроса, который проводился в рамках проекта «Экономическое поведение домашних хозяйств» в июне 2024 года. Респондентами стали три тысячи человек. Участники опроса отбирались среди жителей городов с населением более 100 тысяч человек, соответствующих критерию высокого материального положения и как минимум одному дополнительному критерию — наличию высшего образования или высокому социально-профессиональному статусу (например, занятие предпринимательской деятельностью, работа на руководящих должностях или в качестве квалифицированных специалистов). Материальное положение респондентов оценивалось на основе их субъективной оценки — способности без затруднений приобретать бытовую технику, такую как телевизор или холодильник, а также более высокого уровня достатка, позволяющего более серьезные траты.

Одна из авторов исследования Алина Пишняк подчеркнула, что его данные не стоит интерпретировать как свидетельство того, что представители среднего класса живут не по средствам, тратя больше, чем зарабатывают. Она пояснила, что участники опроса указывали основной источник своих личных доходов, тогда как расходы оценивались для всей семьи, чьи доходы могут включать заработки других ее членов: пособия, пенсии, социальные выплаты и другие источники.

6 марта газета «Известия» писала со ссылкой на исследование, проведенное Русской школой управления, что 44% работодателей в РФ планируют повысить зарплаты всем сотрудникам в 2025 году.

Ранее россиянам пообещали зарплаты от 150 тысяч рублей.