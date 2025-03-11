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В офисе Зеленского призвали не допустить прекращения огня на Украине

Ермак призвал не допустить остановки огня на Украине без гарантий безопасности
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Denis Balibouse/Reuters

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак призвал не допустить прекращения огня на Украине без предоставления гарантий безопасности республике. С таким заявлением он выступил в колонке для The Guardian.

«Надежное сдерживание поможет гарантировать, что любое прекращение огня имеет наилучшие шансы стать прочным миром. Европа не может допустить прекращения огня, которое служит только для того, чтобы позволить России перевооружиться, восстановить свои силы и вернуться за новыми украинскими землями и ресурсами», — считает Ермак.

До этого президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на заседании Евросовета заявил о стремлении и готовности Украины к справедливому миру, и перечислил необходимые для его установления шаги. Он считает, что первым этапом мог бы стать масштабный обмен пленными с перемирием в воздушном пространстве и на море. Украина готова пойти на эти условия, если Россия сделает то же самое, указал Зеленский. Таким образом президент Украины захотел удостовериться, что Россия не пойдет на обман и саботирование.

Ранее министр обороны Франции отказался демилитаризировать Украину.

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