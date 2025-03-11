Эксперт: урегулирование конфликта пошло по худшему для Киева сценарию

Урегулирование конфликта на Украине пошло по худшему для Киева сценарию. Такое мнение в беседе с Tsargrad.tv высказал политик Олег Царев. Он отметил, что после срыва подписания сделки между США и Украиной сближение России и США может ускориться.

«Москва на всех переговорах транслировала американской стороне: до тех пор, пока [президент Украины Владимир] Зеленский возглавляет Украину, невозможно будет подписать мирное соглашение. Отсюда и пошло требование о перевыборах. И сейчас это требование полностью принято Вашингтоном», — сказал Царев.

Он добавил, что президент США Дональд Трамп с высокой долей вероятности инициирует аудит растрат Киевом американской помощи.

В начале марта помощник американского президента по нацбезопасности Майк Уолтц заявил, что США пересматривают все аспекты отношений с Украиной. Эту же информацию подтвердила и пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт. Вашингтон заблокировал поставки своей военной помощи Киеву, а позднее стало известно о прекращении предоставления разведывательной информации для ВСУ. Эти решения были приняты после дипломатического провала Зеленского на переговорах с Трампом 28 февраля.

Ранее сообщалось, что США блокировали антироссийские формулировки в коммюнике «Большой семерки».