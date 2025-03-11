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Эксперт допустил, что Трамп проведет аудит оборонных затрат Киева

Политик Царев: Трамп расследует, как Киев тратил переданные США средства
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Aaron Schwartz/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

Политик Олег Царев в беседе с Tsargrad.tv прокомментировал заявление директора Федерального бюро расследований (ФБР) Кэша Пателя о том, что Украина является местом отмывания денег. Как считает эксперт, президент США Дональд Трамп с высокой долей вероятности инициирует аудит растрат Киевом американской помощи.

«То, что сказал Кэш Патель, верно, и под этим можно подписаться. <...> В Штатах начнут искать деньги [президента Украины Владимира] Зеленского, будут вводить санкции, будут заниматься расследованием того, что происходит на Украине, откроют уголовные дела и так далее. Я вижу, что именно по этому сценарию все и развивается», — сказал Царев.

По его мнению, Зеленский «уже может потихоньку собирать вещи и освобождать офис главы государства».

В начале марта Патель в эфире подкаста Kash's Corner заявил, что Украина является местом отмывания денег и коррупции. По словам главы ФБР, он не знает, как конгрессу Соединенных Штатов «удается выходить сухим из воды».

До этого колумнист американской газеты Hill и бывший офицер ВМС США Джеймс Дюрсо говорил, что Зеленский и другие украинские чиновники должны понести ответственность за коррупцию и нецелевое использование американской военной помощи.

Ранее сообщалось, что Украине грозит аудиторская проверка из-за коррупции.

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