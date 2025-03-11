США блокировали антироссийские формулировки в коммюнике «Большой семерки»

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Соединенные Штаты вновь блокировали внесение антироссийских формулировок в итоговое заявление «Большой семерки» (G7). Об этом сообщает Reuters.

В ходе общения с журналистами по пути в Саудовскую Аравию для переговоров с украинскими официальными лицами Рубио отметил, что Вашингтон не может одобрить ничего, что мешало бы России и Украине сесть за стол переговоров.

«Мы считаем, что антагонистические высказывания иногда затрудняют привлечение сторон к переговорам, особенно с учетом того, что сейчас мы единственные, кто, по-видимому, в состоянии сделать такие переговоры возможными», — сказал госсекретарь.

8 марта агентство Bloomberg сообщало, что США настаивают на смягчении формулировок относительно России в коммюнике по итогам будущей встречи глав МИД G7.

До этого японская газета Nikkei со ссылкой на источник писала, что страны G7 намерены выпустить заявление, в котором призовут Китай «прекратить поддержку российской военной машины».

Ранее представители США и РФ провели переговоры в Турции в условиях секретности.