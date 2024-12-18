Угроза аудиторской проверки нависла над Украиной из-за разгула коррупции в стране, о которой известно в Вашингтоне. Новая администрация избранного президента США Дональда Трампа может не только сократить объем помощи Киеву, но и привлечь украинских чиновников к ответственности за нецелевые расходы, пишет РИА Новости.

Накануне стало известно, что Трамп планирует назначить директором Федерального бюро расследований (ФБР) бывшего начштаба министра обороны Кэша Пателя, который не доверяет украинским властям и может у них спросить, куда они потратили вложенные $62 млрд, которые США перечислили Украине с февраля 2022 года. Патель давно выступает за проведение тотального аудита на Украине, и если он станет главой ФБР, то реализует эту инициативу уже в следующем году.

«Я бы просил конгресс расследовать, куда ушли эти деньги. Американский народ должен получить ответ на этот вопрос. Потому что это наши деньги и наши налоги», — сказал он в своей авторской передаче.

Известно, что Патель с недоверием относится к президенту Украины Владимиру Зеленскому. По мнению кандидата на пост главы ФБР, нельзя верить человеку и выделять большие деньги человеку, который бездоказательно обвинил Россию в падении ракеты на территорию Польши и едва не спровоцировал третью мировую войну. Позже оказалось, что на территорию Польши залетела украинская ракета, выпущенная из комплекса противовоздушной обороны С-300.

До этого глава офиса президента Украины Андрей Ермак раскритиковал граждан, которые поднимают тему коррупции в стране. По словам главы офиса украинского лидера, некоторые люди намеренно масштабируют проблему, поскольку «иначе может потеряться смысл их работы».

Ранее Рогов заявил, что Зеленский начал зачистку документов по военным расходам.