Лавров заявил о готовности России обсуждать Украину в контактах с США и другими странами

Лавров: РФ готова обсуждать Украину в контактах с США и другими странами

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о готовности Москвы обсуждать Украину в контактах с США и другими странами, готовыми помогать урегулированию конфликта. Его слова передает РИА Новости.

Лавров 11 марта провел встречу в Москве с генсеком Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Феридуном Синирлиоглу.

В ходе нее, рассказал глава МИД РФ, они обсудили пути решения конфликта.

«Президент Владимир Путин подчеркивал свою готовность к переговорам и те принципы, которые невозможно игнорировать, если мы хотим надежно урегулировать этот конфликт, устранив его первопричины», — добавил он.

Визит генсека ОБСЕ состоялся на фоне массированной атаки Украины при помощи беспилотников на московский регион и встречи делегаций Украины и США в городе Джидда, Саудовская Аравия.

Ранее в России обвинили ОБСЕ в игнорировании преступлений со стороны ВСУ.