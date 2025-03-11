В Сети появилось необычное фото премьера Канады

Трюдо после отставки унес кресло из палаты общин Канады и показал язык на камеру

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо после отставки унес кресло из палаты общин и показал язык на камеру. Фото политика опубликовало агентство Reuters.

9 марта стало известно, что правящая Либеральная партия Канады готовится к закрытому голосованию по выбору кандидата на пост премьер-министра после отставки Трюдо. Процедуру организовали на фоне недавней отставки Джастина Трюдо после десятилетнего руководства страной. Причиной ухода стали критика миграционной политики и недовольство уровнем инфляции в стране.

Сам премьер Канады недавно расплакался на своей последней пресс-конференции. Он сказал, что «каждый божий день» ставил канадцев на первое место и поддерживал их. Трюдо также добавил, что «с нетерпением ждет передачи полномочий» законно избранному преемнику в ближайшие дни. При этом Daily Mail утверждает, что американский лидер Дональд Трамп «продолжает насмехаться над Трюдо» и сомневается, что премьер-министр уходит в отставку навсегда.

Ранее в США призвали пересмотреть границу с Канадой.