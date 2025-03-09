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В Канаде изберут нового премьер-министра

В Канаде после отставки Трюдо изберут нового премьер-министра
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Global Look Press

Правящая Либеральная партия Канады готовится к закрытому голосованию по выбору кандидата на пост премьер-министра после отставки Джастина Трюдо. Об этом пишет РИА Новости.

Процедуру организовали на фоне недавней отставки Джастина Трюдо после десятилетнего руководства страной. Причиной ухода стали критика миграционной политики и недовольство уровнем инфляции в стране.

По данным агентства, главным претендентом на лидерство в партии выступил Марк Карни, экс-глава Банка Канады. Его считают талантливым экономистом, который защитил канадскую экономику во время финансового кризиса 2008 года. Это позволило ему стать первым небританцем на посту главы Банка Англии. После ухода с этой должности в 2020 году Карни работал спецпосланником ООН по климатическим вопросам.

Второй значимый претендент — Христя Фриланд, бывший вице-премьер и министр финансов. Несмотря на отставку из-за разногласий с Трюдо по вопросам торговли с США, аналитики считают, что ее связь с предыдущим правительством может помешать получить необходимую поддержку партийцев.

Победитель голосования определится в воскресенье и назначит дату парламентских выборов, которые должны пройти до 20 октября 2025 года.

Сам уходящий в отставку премьер Канады Джастин Трюдо на днях расплакался на своей последней пресс-конференции. Он сказал, что «каждый божий день» ставил канадцев на первое место и поддерживал их. Трюдо также добавил, что «с нетерпением ждет передачи полномочий» законно избранному преемнику в ближайшие дни. При этом Daily Mail утверждает, что американский лидер Дональд Трамп «продолжает насмехаться над Трюдо» и сомневается, что премьер-министр уходит в отставку навсегда.

Ранее в США призвали пересмотреть границу с Канадой.

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