В США призвали пересмотреть границу с Канадой

Советник американского президента по торговле и производству Питер Наварро предложил пересмотреть американо-канадскую границу, пишет The Daily Telegraph со ссылкой на источник.

«Наварро рекомендовал [администрации президента США] вернуться к вопросу о том, где пролегает граница между США и Канадой, а это опасное сумасшествие», — говорится в публикации.

Наварро уточнил, что Оттава временно приостановила переговоры с Вашингтоном, так как Канада дожидается назначения новых членов американской администрации. Ожидается, что они будут участвовать в переговорах и могут не разделять жесткую позицию Наварро.

До этого официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире радио Sputnik назвала безумным выступление министра иностранных дел Канады Мелани Жоли на саммите глав МИД стран «Большой двадцатки» (G20).

Ранее стало известно, что делегация из Канады направится в Вашингтон для обсуждения тарифов на товары.