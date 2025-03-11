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В Кремле раскрыли подробности о встрече Путина с губернатором Пермского края

Песков: Путин поддержал выдвижение главы Пермского края Махонина на второй срок
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Алексей Дружинин/РИА «Новости»

Президент РФ Владимир Путин поддержал выдвижение губернатора Пермского края Дмитрия Махонина на новый срок. Об этом в ходе регулярного брифинга с журналистами рассказал представитель Кремля Дмитрий Песков.

Он обратил внимание, что 10 марта российский лидер провел встречу с главой Пермского края. В ходе беседы Махонин сообщил о желании принять участие в выборах губернатора региона, которые запланированы на сентябрь 2025 года.

«С учетом результатов работы, которые обсуждались на встрече <...>, Путин сказал, что поддерживает такое решение Махонина», — подчеркнул пресс-секретарь главы государства.

Также он отметил, что 11 марта президент будет работать в Кремле. В течение дня российский лидер проведет ряд встреч, в том числе с губернатором Архангельской области Александром Цыбульским.

7 марта глава государства созвонился с президентом Сербии Александаром Вучичем. По словам последнего, беседа оказалась «хорошей и содержательной». Во время телефонного разговора сербский лидер подтвердил, что намерен посетить Москву в День Победы в Великой Отечественной войне.

Ранее в Кремле состоялась встреча Путина с новым абхазским президентом.

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