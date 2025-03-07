Президент Сербии Вучич заявил, что провел хороший и содержательный разговор с Путиным

Президент Сербии Александар Вучич заявил, что провел «хороший и содержательный» разговор с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщает РИА Новости.

Вучич в ходе телефонного разговора подтвердил свой визит в Москву на День победы 9 мая.

До этого сербский президент говорил, что намерен побеседовать с Путиным обо всех темах двусторонних отношений, «Нефтяной индустрии Сербии» (NIS, 56,15% принадлежит «Газпром нефти» и «Газпрому»), политических отношениях двух стран, всеобъемлющих отношениях во всех сферах общественной жизни.

Санкции США против одной из крупнейших компаний Сербии были введены администрацией президента США Джо Байдена в начале января 2025 года с целью добиться полного вывода российского капитала из компании, которую контролирует «Газпром». В соответствии с американскими правовыми актами страна должна вывести российские активы до 25 февраля 2025 года. Вучич отмечал, что выполнение этих требований может поставить под угрозу энергетическую безопасность страны и создать значительные экономические риски.

Ранее Вучич назвал разницу между Россией и Западом.