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Песков рассказал, какой Россия хочет видеть Сирию

Песков: РФ хочет видеть Сирию процветающей, стабильной и дружественной страной
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Mahmoud Hasano/Reuters

Россия хочет видеть Сирию единой, процветающей, стабильной и дружественной страной. Об этом заявил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, Россия в целом хочет, чтобы Ближний Восток был стабилен, так как это «слишком взрывоопасный регион», и дестабилизация и дезинтеграция одной из местных стран может иметь пагубные последствия для всего региона.

8 декабря 2024 года командование «Свободной сирийской армии», поддерживаемой США и Турцией, объявило, что правление Башара Асада «закончилось». В МИД России сообщили, что Асад решил оставить пост главы государства и покинул Сирию, «дав указание осуществить передачу власти мирным путем».

Накануне временный президент Сирии Ахмед аш-Шараа заявил, что новым властям страны хотелось бы сберечь стратегические связи с Российской Федерацией и не допустить разрыва отношений.

Ранее военно-воздушные силы Израиля нанесли удары по авиабазе Хальхаля на юге Сирии.

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