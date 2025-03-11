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«Пытаются показать силу»: эксперт об атаке БПЛА на Подмосковье

Политолог Пинчук: Киев атакует БПЛА Подмосковье, чтобы показать силу Западу
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Inna Varenytsia/Reuters

Атакой беспилотников на Подмосковье Киев попытался продемонстрировать Западу свою силу. Такое мнение в эфире Tsargrad.tv высказал политический обозреватель Андрей Пинчук.

«С политической точки зрения это попытка демонстрации наличия потенциала, того, что они не сломлены. Как заявлял Трамп, что у них нет карты, они пытаются какие-то эти условно-символические боевые карты демонстрировать», — сказал Пинчук.

Он также предположил, что помимо атак дронов вглубь России, Киев предпримет отчаянные попытки активизации на линии боевого соприкосновения.

Утром 11 марта мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что силы противовоздушной обороны отразили самую массированную атаку ВСУ на Москву. На подлете к российской столице был сбит 91 БПЛА, «на разных рубежах в целом сотни боевых беспилотников», подчеркнул он.

Всего над российскими регионами за ночь сбили 337 беспилотных летательных аппаратов.

СК сообщил, что по факту атаки возбуждено уголовное дело о теракте. В рамках расследования будут установлены обстоятельства произошедшего, типы БПЛА и взрывных устройств, а также размер причиненного ущерба.

Ранее в России заявили, что за атакой дронов ВСУ стоит раздраженность Киева и Лондона.

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Атаки БПЛА на Россию
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