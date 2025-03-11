Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Генсека ОБСЕ везут на место падения БПЛА в Москве

Захарова: генсека ОБСЕ доставят на место падения беспилотников в Москве
close
Li Muzi/Xinhua/Global Look Press/Keystone Press Agency

Генерального секретаря Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Феридуна Синирлиоглу везут на место падения беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Москве. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя МИД России Марию Захарову.

«Сейчас его в эти минуты повезли на место, где эти дроны упали, где они взорвались, чтобы... он узнал о реальности, которая есть на самом деле», — заявила она.

По ее словам, «по несчастливому стечению обстоятельств» Синирлиоглу попал в Москву тогда, когда ее атаковали дроны ВСУ.

«Видимо, для того, чтобы они не из бумаг, а на деле узнавали о том, что такое террористическая сущность киевского режима», — добавила Захарова.

В ночь на 11 марта ряд российские регионы подверглись массированной атаке украинских беспилотников. Министерство обороны РФ сообщило, что всего средства противовоздушной обороны сбили 337 дронов. При этом 91 летательный аппарат был уничтожен в небе над Московской областью. На этом фоне в столичных аэропортах вводились ограничения на прием и отправку самолетов. После атаки беспилотников в Подмосковье пострадали 20 человек. По словам губернатора региона Андрея Воробьева, в трех муниципалитетах Подмосковья зафиксировано максимальное число пострадавших и самый большой ущерб.

Ранее сообщалось, что владимирец, который хотел посмотреть на летящий беспилотник, попал в больницу.

Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами