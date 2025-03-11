В США назвали условия для возобновления поставок оружия Украине

Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что возобновление военных поставок Украине зависит от итогов американо-украинских переговоров в Саудовской Аравии. Об этом он сказал на пресс-конференции.

4 марта США приостановили всю военную помощь Украине.

«Если мы проведем там (в Джидде. — прим. ред.) хорошую встречу, которая принесет нам удовлетворение и о которой мы сможем доложить президенту, то, я думаю, будут приняты решения относительно паузы, текущей паузы», — сказал Рубио журналистам.

Представители США и Украины 11 марта встретятся в Саудовской Аравии. Вашингтон обозначил главную цель переговоров как «создание рамок для мирного соглашения и прекращения огня». Киев собирается обсудить предоставление гарантий безопасности от Вашингтона и противостоять попыткам навязать невыгодные для украинской стороны условия. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Трамп заявил, что надеется на довольно хорошие результаты переговоров с Украиной в Джидде.