США проинформируют РФ по итогам контактов с Украиной в Джидде

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что США проинформируют РФ об итогах своих контактов в Джидде (Саудовская Аравия) с представителями Украины. Его слова приводит ТАСС.

«Каким-то образом американская сторона, которая занимается поиском путей выхода на мирное урегулирование, проинформирует нас», — сообщил представитель Кремля.

До этого американская газета The New York Times написала о том, что Украина выступает за перемирие «на море и в воздухе». Отмечается, что украинцы спросят на переговорах в Джидде, есть ли у представителей США представление о позиции Москвы по украинскому предложению.

Представители США и Украины 11 марта встретятся в Саудовской Аравии. Вашингтон обозначил главную цель переговоров как «создание рамок для мирного соглашения и прекращения огня». Киев собирается обсудить предоставление гарантий безопасности от Вашингтона и противостоять попыткам навязать невыгодные для украинской стороны условия. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в США назвали условия для возобновления поставок оружия Украине.