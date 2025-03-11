Украина выступила за перемирие «на море и в воздухе»

NYT пишет, что Украина выступает за перемирие на море и в воздухе

Украина выступает за перемирие «на море и в воздухе». Об этом со ссылкой на источники сообщает американская газета The New York Times.

«Украина выступает за перемирие на море и в воздухе, сказал чиновник, который не был уполномочен публично говорить о планах делегации», - говорится в сообщении издания.

Чиновник сказал, что украинцы спросят на переговорах в Джидде (Саудовская Аравия), есть ли у представителей США представление о позиции Москвы по украинскому предложению.

Представители США и Украины 11 марта встретятся в Саудовской Аравии. Вашингтон обозначил главную цель переговоров как «создание рамок для мирного соглашения и прекращения огня». Киев собирается обсудить предоставление гарантий безопасности от Вашингтона и противостоять попыткам навязать невыгодные для украинской стороны условия. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в США назвали условия для возобновления поставок оружия Украине.