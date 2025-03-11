Захарова назвала атаку дронов ВСУ следствием успеха российских войск на СВО

Захарова: атака дронов ВСУ доказывает, что Россия берет свое на поле боя

Атака украинских беспилотников на Москву и Московскую область доказывает, что российские войска берут свое на поле боя. Об этом заявила журналистам официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает ТАСС.

«Это доказывает террористическую сущность [Киева] и, конечно, доказывает, что на поле боя наши берут свое», — сказала дипломат.

По данным министерства обороны России, в течение ночи дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 91 дрон над территорией Москвы и Московской области. Повреждены дома и автомобили. Пострадали люди, в том числе четырехлетний ребенок. Столичные аэропорты Шереметьево, Домодедово, Жуковский и Внуково временно приостановили работу, на местах падения обломков работают экстренные службы.

В общей сложности над регионами России сбили 337 украинских дронов.

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