Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Лукашенко поддержал стремление Грузии защитить свой суверенитет

Лукашенко: Белоруссия поддерживает шаги Грузии по защите своей государственности
close
Evgenia Novozhenina/Reuters

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его страна считает правильными шаги Грузии по отстаиванию своих государственности и суверенитета. Его слова на приеме верительных грамот послов зарубежных государств передает агентство БелТА.

«Мы очень высоко оцениваем и поддерживаем шаги Грузии по отстаиванию своей государственности и суверенитета. Это созвучно с нашими подходами», — сказал белорусский лидер.

5 марта председатель парламентского комитета по европейской интеграции Грузии Леван Махашвили заявил, что его страна категорически отказывается быть «антироссийским инструментом». Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе до этого говорил, что если бы республика присоединилась к санкциям Запада против России в 2022 году, то ее ожидал бы крах экономики и эскалация.

7 марта спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили заявил, что страны Балтии намерены сменить правительство в республике, чтобы впоследствии использовать страну в качестве оружия против России.

Ранее в Венгрии объяснили недовольство Евросоюза Грузией.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами