Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его страна считает правильными шаги Грузии по отстаиванию своих государственности и суверенитета. Его слова на приеме верительных грамот послов зарубежных государств передает агентство БелТА.

«Мы очень высоко оцениваем и поддерживаем шаги Грузии по отстаиванию своей государственности и суверенитета. Это созвучно с нашими подходами», — сказал белорусский лидер.

5 марта председатель парламентского комитета по европейской интеграции Грузии Леван Махашвили заявил, что его страна категорически отказывается быть «антироссийским инструментом». Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе до этого говорил, что если бы республика присоединилась к санкциям Запада против России в 2022 году, то ее ожидал бы крах экономики и эскалация.

7 марта спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили заявил, что страны Балтии намерены сменить правительство в республике, чтобы впоследствии использовать страну в качестве оружия против России.

Ранее в Венгрии объяснили недовольство Евросоюза Грузией.