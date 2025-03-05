Грузия категорически отказывается быть «антироссийским инструментом». Об этом заявил председатель парламентского комитета по европейской интеграции Леван Махашвили. Его слова цитирует газета «Взгляд».

«Мы не намеревались и не намереваемся в будущем быть пешкой в геополитических играх, которую разменяют любой ценой, когда захотят», — подчеркнул парламентарий.

Он добавил, что «Грузия для многих была одним из инструментов давления на Россию, но это категорически неприемлемо».

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе до этого говорил, что если бы его страна присоединилась к санкциям Запада против России в 2022 году, то ее ожидал бы крах экономики и эскалация.

По его словам, когда Тбилиси отказался вводить ограничения, имела место «прямая попытка эскалации в Грузии», чтобы власти были вовлечены в вооруженный конфликт на Украине.

Ранее власти Грузии раскритиковали «несерьезные» европейские структуры.