Сийярто: у ЕС нет оснований для санкций против правительства Грузии

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто раскритиковал Европейский союз за попытки ввести санкции против властей Грузии, назвав это «наказанием за консерватизм и патриотизм». Об этом сообщает издание «Взгляд».

«У ЕС нет оснований для санкций в отношении грузинских правоохранителей и правительства. Брюссель демонстрирует нетерпимость к национальному суверенитету», — подчеркнул Сийярто.

20 февраля министр иностранных дел страны Мака Бочоришвили заявил, что Евросоюз продолжает пытаться сменить демократически избранные власти Грузии.

Генеральный секретарь правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия», мэр Тбилиси Каха Каладзе до этого говорил, что власти Грузии будут руководствоваться интересами своей страны, проводить политику, которая нужна ей, а не следовать указаниям избалованных бюрократов Европейского союза. Журналисты спросили Каладзе, каким будет ответ Тбилиси на слова главы МИД Эстонии Маргуса Цахкны о том, что правящая партия Грузии является «де-факто властью, у которой нет легитимности» в стране.

Ранее премьер Грузии рассказал об «историческом решении» по санкциям против России.