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В Кремле высказались о системах Starlink на Украине

Песков: у России все получается в СВО
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Global Look Press

У России все получается в зоне проведения специальной военной операции (СВО), независимо от того, будет ли отключена на Украине система Starlink или нет. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«У нас и без этого все получается. Если Маск отключит свое (оборудование — «Газета.Ru»), то сразу включат что-то другое. <...> Но у наших ребят получается и без всяких отключений, получается без всяких остановок», — сказал он.

4 марта администрация США приняла решение приостановить всю военную помощь Украине до тех пор, пока она не продемонстрирует готовность к началу мирных переговоров с РФ.

В тот же день газета The Economist со ссылкой на источник писала, что Киев разрабатывает запасные каналы связи для военнослужащих на случай отключения доступа к спутниковой сети Starlink.

В свою очередь агентство AFP сообщило, что французский оператор спутниковой связи Eutelsat ведет обсуждение с руководством Европейского союза на тему возможности развертывания дополнительных терминалов на Украине.

Ранее Илон Маск заявил, что Starlink не будет отключать терминалы на Украине.

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