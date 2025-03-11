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В Госдуме прокомментировали массированную атаку украинских дронов на Подмосковье

Депутат Хамитов: атака БПЛА на Подмосковье усложнит позицию Киева на переговорах
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Alina Smutko/Reuters

Киевский режим совершил массированную атаку на столичный российский регион в то время, пока США и РФ пытаются договориться и урегулировать конфликт. Более того, на этот шаг Украина решила в день переговоров с США, что будет иметь для нее негативные последствия, отметил депутат Госдумы Амир Хамитов в беседе с 360.ru.

Парламентарий напомнил о запланированных на сегодня американо-украинских переговорах в Саудовской Аравии.

«Портить себе репутацию в тот момент, когда решается самый важный для тебя вопрос, можно только тогда, когда никакой репутации уже давно не осталось», — подчеркнул он.

С учетом произошедшего, Киев не сумеет скрыть свои настоящие мотивы и намерения за «страдальческими воплями», считает Хамитов. Поведение украинских властей уже надоело даже вчерашним партнерам, а атака беспилотниками больше выглядит как «беспомощная агония» сегодняшнего режима, заключил депутат.

Напомним, в Минобороны сообщили, что за ночь дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 91 дрон над территорией Московской области. Атака началась около 4:30 утра, когда средства ПВО ликвидировали шесть БПЛА в Раменском городском округе. Губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что пострадали от падения обломков БПЛА шесть человек, включая четырехлетнего ребенка. Двоих пострадавших спасти не удалось.

Ранее стало известно, что один из дронов взорвался возле подмосковной маршрутки.

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Атаки БПЛА на Россию
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