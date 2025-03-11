Стало известно, что один из дронов взорвался возле подмосковной маршрутки

В Подмосковье дрон ВСУ детонировал рядом с маршруткой

В Подмосковье в Раменском городском округе дрон взорвался возле маршрутки с пассажирами. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

«Один из дронов ВСУ упал в нескольких метрах от подмосковной маршрутки 76к в Раменском городском округе. Взрывной волной и поражающими элементами в общественном транспорте выбило стекла», — говорится в сообщении.

В сети появились фотографии поврежденного транспорта. На кадрах видно, что на полу в маршрутке лежат осколки.

По информации источника, женщина, которая в момент прилета находилась в общественном транспорте, получила ранение руки.

Средства ПВО за ночь отразили массированную атаку украинских беспилотников на Москву и Подмосковье. Атака началась в 4:30 утра. Средства ПВО сбили шесть БПЛА в Раменском городском округе Московской области. Повреждения получили дома и автомобили. Столичные аэропорты Шереметьево, Домодедово, Жуковский и Внуково временно приостановили работу, на местах падения обломков работают экстренные службы.

Ранее стало известно, сколько автомобилей повреждено при атаке БПЛА в Подмосковье.