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Путин внес в ГД проект об установлении дня воинской славы

Путин внес в Госдуму проект об установлении дня воинской славы России 9 августа
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Александр Казаков/РИА Новости

Президент России Владимир Путин внес в Госдуму (ГД) законопроект, предлагающий установить 9 августа — день окончания Ленинградской битвы — днем воинской славы России. Соответствующий документ опубликован в базе данных ГД.

Законопроект предлагает внести изменения в статью 1 федерального закона от 13 марта 1995 года № 32-ФЗ «О днях воинской славы и памятных датах России».

В документе отмечается, что установление 9 августа в качестве дня воинской славы России подчеркнет военно-стратегическую важность Ленинградской битвы, которая стала самым длительным сражением Великой Отечественной войны, а также увековечит героизм защитников Ленинграда.

27 января во время поездки в Санкт-Петербург Путин назвал снятие блокады Ленинграда важнейшим рубежом борьбы с нацизмом. Он подчеркнул, что Сталинградская битва навсегда останется «торжеством жизни, мужества и духовной мощи» российского-советского народа, ключевой вехой на пути к сокрушительному разгрому врага.

10 марта Путин образовал комиссию государственного совета по поддержке ветеранов боевых действий — участников специальной военной операции (СВО) и их семей. Российский лидер также поручил правительству обеспечить возможность присвоения статуса ветерана боевых действий всем категориям лиц, принимавшим участие в СВО.

Ранее Путин объяснил, почему Россия не победила в Первой мировой войне.

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