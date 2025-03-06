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Путин объяснил, почему Россия не победила в Первой мировой войне

Путин связал сложное положение России в Первой мировой с разложением общества
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РИА Новости

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что сложное положение России в Первой мировой войне было во многом связано с разложением общества и отсутствием сплоченности. Его слова приводит ТАСС.

На встрече с сотрудниками фонда «Защитники Отечества» он заявил, что важным фактором успеха является сплоченность общества в борьбе за общую цель.

«В России этого не получилось в период Первой мировой войны», — отметил глава государства.

По его словам, «общество начало разваливаться, разлагаться».

«Но то, что наша страна не добралась до победы всего несколько месяцев, было связано с разложением общества», — отметил Путин.

Также Путин заявил, что в окопах нет неверующих людей, а также тех, кто не думал бы о своих семьях.

Российская империя вступила в Первую мировую войну 1 августа 1914 года, на стороне сил Антанты. Советская Россия вышла из этой войны после заключения Брестского мира 3 марта 1918 года.

Ранее в Госдуме напомнили Трампу о потерях СССР во Второй мировой войне.

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