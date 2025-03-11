Сальдо назвал атаку украинских БПЛА подлой провокацией на фоне подготовки к переговорам

Сальдо: атака дронов на РФ – это провокация на фоне подготовки к переговорам

Атака беспилотников на РФ на РФ — это провокация на фоне подготовки к переговорам. Об этом заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в беседе с РИА Новости.

«‎Это и трусливая реакция на успешное наступление ВС РФ в Курской области, и подлая провокация на фоне развивающейся подготовки к переговорам», — сказал Сальдо.

Кроме того, по его словам, сегодняшняя атака дронов на Россию и удар HIMARS по рынку в Великих Копанях — звенья одной цепи.

До этого глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов сказал, что атака беспилотников на Россию — это пропагандистский ход Киева, который хочет показать американской общественности, «‎что он еще что-то может».

По данным министерства обороны России, в течение ночи дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 91 дрон над территорией Москвы и Московской области. Повреждены дома и автомобили. Столичные аэропорты Шереметьево, Домодедово, Жуковский и Внуково временно приостановили работу, на местах падения обломков работают экстренные службы.

Всего над российскими регионами сбили 337 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины.

Ранее в Госдуме призвали ответить «Орешником» на атаки дронов на Россию.