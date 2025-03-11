Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В России раскрыли, чего добивается Зеленский атакой украинских дронов на Москву

Рогов: Киев атакой на Москву хочет отвлечь внимание от провала ВСУ под Курском
close
Brian Snyder/Reuters

Атакой дронов на Москву в преддверии встречи Украины и США в Саудовской Аравии, Киев преследует цели, связанные с продолжением конфликта. Об этом в беседе с РИА Новости заявил глава комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

«Это повышение градуса противостояния и эскалации конфликта, разжигания его. При этом враг преследовал три цели», — подчеркнул он.

Первая цель, по словам Рогова, состоит в том, чтобы получить от США гарантии защиты личных интересов руководителей Украины. Вторая — отвлечь внимание жителей Украины от неблагоприятного положения ВСУ в Курской области.

Наконец, третья — это желание Зеленского показать лидерам Европе и Британии свою возможность и далее вести конфликт с Россией.

11 марта официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что массированная атака украинских беспилотников по Подмосковью и Москве была предпринята ВСУ в день, когда столицу посещает генеральный секретарь Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Феридун Синирлиоглу.

Силы противовоздушной обороны этим утром отразили самую массированную атаку беспилотников Вооруженных сил Украины на Москву, сообщал мэр столицы Сергей Собянин.

Ранее стало известно о 20 пострадавших при массированной атаке на Московскую область.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами