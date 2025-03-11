В России раскрыли, чего добивается Зеленский атакой украинских дронов на Москву

Рогов: Киев атакой на Москву хочет отвлечь внимание от провала ВСУ под Курском

Атакой дронов на Москву в преддверии встречи Украины и США в Саудовской Аравии, Киев преследует цели, связанные с продолжением конфликта. Об этом в беседе с РИА Новости заявил глава комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

«Это повышение градуса противостояния и эскалации конфликта, разжигания его. При этом враг преследовал три цели», — подчеркнул он.

Первая цель, по словам Рогова, состоит в том, чтобы получить от США гарантии защиты личных интересов руководителей Украины. Вторая — отвлечь внимание жителей Украины от неблагоприятного положения ВСУ в Курской области.

Наконец, третья — это желание Зеленского показать лидерам Европе и Британии свою возможность и далее вести конфликт с Россией.

11 марта официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что массированная атака украинских беспилотников по Подмосковью и Москве была предпринята ВСУ в день, когда столицу посещает генеральный секретарь Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Феридун Синирлиоглу.

Силы противовоздушной обороны этим утром отразили самую массированную атаку беспилотников Вооруженных сил Украины на Москву, сообщал мэр столицы Сергей Собянин.

Ранее стало известно о 20 пострадавших при массированной атаке на Московскую область.