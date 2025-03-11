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Захарова прокомментировала массированную атаку беспилотников ВСУ на Москву

Захарова: ВСУ атаковали Москву дронами, когда столицу посещает генсек ОБСЕ
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Evgenia Novozhenina/Reuters

Массированная атака украинских беспилотников по Подмосковью и Москве была предпринята ВСУ в день, когда столицу посещает генеральный секретарь Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Феридуном Синирлиоглу. Об этом в своем Telegram-канале заявила официальный предсатвитель МИД РФ Мария Захарова.

По ее словам, не первый раз визит высокопоставленной зарубежной делегации в Москву сопровождается атакой беспилотников украинских боевиков.

«Вот и сегодня ночью киевский режим направил беспилотники на столицу, когда её посещает Генсек ОБСЕ», - подчеркнула она.

11 марта сообщалось, что министр иностранных дел России Сергей Лавров проведет в Москве встречу с генеральным ОБСЕ.

Глава гуманитарной группы постоянного представительства РФ при ОБСЕ Игорь Сергеев ранее заявил, что российская сторона регулярно отправляет ОБСЕ информацию о нарушениях гуманитарного права со стороны Украины, однако руководство организации игнорирует ее по политическим причинам.

Ранее Бастрыкин о преступлениях ВСУ в Курской области.

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