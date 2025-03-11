Раскрыты цели Украины на переговорах с США в Саудовской Аравии

NYT: целью Украины на переговорах будет замедление поворота США к России

Украина на переговорах с США в Саудовской Аравии 11 марта будет стремиться замедлить поворот Вашингтона к Москве. Об этом пишет американская газета The New York Times.

«Более широкие цели Украины на переговорах с Соединенными Штатами состоят в том, чтобы замедлить, насколько это возможно, последствия геополитического поворота Америки к России… для ее военных усилий», — говорится в сообщении издания.

Как пишет NYT, неясно, будет ли предложение о воздушном и морском перемирии в сочетании с соглашением по минералам достаточным для того, чтобы Белый дом возобновил обмен разведданными и снял запрет на поставки оружия.

7 марта МИД Саудовской Аравии сообщил, что представители США и Украины проведут переговоры по урегулированию конфликта. Стороны обсудят механизмы достижения временного прекращения огня и формирования основ для мирного диалога между Россией и Украиной.

Президент России Владимир Путин в свою очередь заявлял, что российской стороне нужны условия долгосрочного мира, а не перемирие на некоторое время для того, «чтобы страны НАТО перевооружились и запаслись новым боезапасом». России нужны условия долгосрочного, устойчивого и прочного мира, заключил российский лидер.

Ранее США призвали РФ и Украину сесть за стол переговоров, «пока не слишком поздно».