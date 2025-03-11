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Эксперт оценил риски введения торговых пошлин США на российские товары

Политолог Дудаков: сообщения о пошлинах США на российские товары – это инфошум
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alexkich/Shutterstock/FOTODOM

В зарубежных СМИ появились сообщения о возможном введении торговых пошлин США на российские товары. Однако это не более, чем инфошум – в реальности речь скорее пойдет о постепенном снятии санкций, чем о введении подобной меры, заявил в беседе с 360.ru политолог-американист Малек Дудаков.

Эксперт призвал не ожидать, что США введут торговые пошлины против России, назвав соответствующие сообщения попыткой оказать давление на страну. По его мнению, более вероятно, что в ближайшее время будет обсуждаться тема смягчения санкций, если конфликт на Украине удастся урегулировать.

Также стоит учитывать, что многие из товаров, которые Россия раньше поставляла в Штаты, могут заинтересовать сегодняшнюю американскую администрацию, отметил Дудаков.

«Это нефтепродукты, вроде дизеля, титан, алюминий, никель, удобрения для фермерского рынка, — пояснил он. — Поэтому всерьез слухи о пошлинах воспринимать не стоит, это просто инфошум. В реальности речь будет идти о смягчении санкций».

Напомним, до этого агентство Reuters написало, что Вашингтон может ввести дополнительные торговые пошлины на товары из России. В Кремле до этого, оценивая влияние уже введенных в отношении других стран американских пошлин, подчеркивали, что на РФ негативного влияния тарифы и пошлины оказать не могут, так как товарооборот с США у страны минимально возможный.

Ранее стало известно о «мощном и недорогом» оружии Китая в торговой войне с США.

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