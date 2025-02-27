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В Кремле оценили влияние торговых пошлин США на РФ

Песков: пошлины не влияют на РФ, так как товарооборот с США минимальный
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Petrov Sergey/Global Look Press

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в ходе брифинга прокомментировал обеспокоенность ЕС по поводу таможенных пошлин США.

На вопрос журналиста о том, как на фоне американских таможенных пошлин чувствует себя РФ, Песков ответил, что у России с США минимально-возможный товарооборот.

«У нас маленький товарооборот, <...> поэтому какие-то тарифы и пошлины оказать на нас негативного влияния не могут», — отметил Песков.

Он добавил, что РФ не хотела бы видеть торговые войны в мире, потому что это сказывается на всех странах. По словам Пескова, Москва ориентируется в первую очередь на дружественные страны, на страны БРИКС, и всех, кто проявляет заинтересованность в торговле с Россией.

До этого президент России Владимир Путин заявил, что европейские страны сами виноваты, что в их отношениях с Соединенными Штатами возникли осложнения.

Ранее Маск назвал бессмысленными расходы США на оборону Европы.

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