Bloomberg сообщил о «мощном и недорогом» оружии Китая в торговой войне с США

Китай официально ввел пошлины на американские сельскохозяйственные продукты. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

Пошлины составляют от 10 до 15% и распространяются на зерно, белки, хлопок и свежие продукты. Также полностью остановили закупки американской сои и древесины.

По данным издания, это стало очередным ответом на торговую войну между крупнейшими экономиками мира. Авторы статьи подчеркнули, что готовность Китая использовать продовольствие против США стало признаком успеха КНР в повышении сельскохозяйственной самодостаточности.

Как пишет Bloomberg, Пекин начал использовать одно из самых «мощных и недорогих» видов оружия в своем торговом арсенале, когда решил ударить по американским сельскохозяйственным товарам.

2 февраля президент США подписал указ о введении пошлин на товары из Мексики, Канады и Китая. Для Мексики и Канады размер пошлин составил 25%, а для Китая — 10%. Позже Вашингтон приостановил на 30 дней введение пошлин для Мексики и Канады, но не для Китая. А затем размер антикитайских пошлин был увеличен до 20% из-за недостаточных усилий Пекина в борьбе с наркотрафиком.

Ранее американцы перестали получать посылки из Китая.