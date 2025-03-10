Трамп может ввести дополнительные пошлины на товары из России

Президент США Дональд Трамп заявил, что его администрация рассматривает возможность введения дополнительных импортных пошлин на товары из России. Об этом сообщает агентство Reuters.

На вопрос о возможных ограничениях и сроках их введения Трамп ответил: «Мы изучаем различные варианты».

8 марта издание The Hill писало, что Дональд Трамп «наконец-то» начал оказывать хоть и небольшое, но давление на Россию, пригрозив очередными санкциями в адрес Москвы в попытке привлечь ее за стол переговоров.

В материале напоминается, что угрозы президента США в адрес России прозвучали за несколько дней до встречи между представителями американской администрации и украинскими чиновниками в Саудовской Аравии.

7 марта Трамп заявил в своей соцсети Truth Social, что рассматривает возможность усиления санкционного давления на Россию до момента достижения мира на Украине. Днем ранее американский лидер отмечал, что у Украины нет выбора в вопросе мирной сделки.

Ранее Трамп усомнился в том, что Украина сможет выжить даже при поддержке США.