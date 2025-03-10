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Трамп может ввести дополнительные пошлины на товары из России

Reuters: Трамп рассматривает введение дополнительных пошлин на продукцию из РФ
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Aaron Schwartz/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп заявил, что его администрация рассматривает возможность введения дополнительных импортных пошлин на товары из России. Об этом сообщает агентство Reuters.

На вопрос о возможных ограничениях и сроках их введения Трамп ответил: «Мы изучаем различные варианты».

8 марта издание The Hill писало, что Дональд Трамп «наконец-то» начал оказывать хоть и небольшое, но давление на Россию, пригрозив очередными санкциями в адрес Москвы в попытке привлечь ее за стол переговоров.

В материале напоминается, что угрозы президента США в адрес России прозвучали за несколько дней до встречи между представителями американской администрации и украинскими чиновниками в Саудовской Аравии.

7 марта Трамп заявил в своей соцсети Truth Social, что рассматривает возможность усиления санкционного давления на Россию до момента достижения мира на Украине. Днем ранее американский лидер отмечал, что у Украины нет выбора в вопросе мирной сделки.

Ранее Трамп усомнился в том, что Украина сможет выжить даже при поддержке США.

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