В США рассказали о сложном положении ВСУ после приостановки военной помощи

Решение президента США Дональда Трампа о приостановке военной помощи Украине влечет за собой прекращение ремонта американской военной техники. Об этом пишет издание Business Insider.

«Решение прекратить поток военной помощи Украине может стать серьезным ударом по арсеналу киевских танков Abrams и других боевых машин американского производства», — говорится в публикации.

В материале отмечается, что Украина не может поддерживать танки в рабочем состоянии или ремонтировать те, что были повреждены.

Член Верховной рады по нацбезопасности Сергей Рахманин рассказал, что ВСУ не смогут использовать американскую технику из-за ограничений по техническому обслуживанию.

До этого аналитики из Института изучения войны пришли к выводу, что приостановка помощи ВСУ и прекращение обмена разведданными с Украиной со стороны США отразились на положении Киева на оккупированных территориях в Курской области. Как следует из отчета, Россия намерена использовать приостановку военной помощи и обмена разведданными, чтобы «нанести максимальный ущерб» украинским силам «на местах» в течение ограниченного периода времени до возможного возобновления поддержки Украины.

Депутат Верховной рады Украины Юлия Сирко-Клименко выразила надежду, что делегации Киева и Вашингтона на предстоящих переговорах в Саудовской Аравии обсудят гарантии безопасности республики и американцы возобновят военную помощь и обмен разведданными.

Ранее в Британии рассказали о возможных последствиях сделки с США для Украины.