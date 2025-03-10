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На Западе раскрыли, к чему привело прекращение помощи Украине от США

ISW: прекращение помощи Украине от США отразилось на ситуации в Курской области
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Евгений Биятов/РИА Новости

Приостановка помощи ВСУ и прекращение обмена разведданными с Украиной со стороны США отразились на положении Киева на оккупированных территориях в Курской области. К такому выводу пришли аналитики из Института изучения войны (ISW).

По мнению экспертов, меры Вашингтона в отношении Киева поспособствовали успехам ВС РФ в Курской области.

Источник в правительстве Украины сообщил ISW, что приостановка обмена разведданными со стороны США стала значительным фактором, усложнившим положение ВСУ в оккупированных районах.

Как следует из отчета, Россия намерена использовать приостановку военной помощи и обмена разведданными, чтобы «нанести максимальный ущерб» украинским силам «на местах» в течение ограниченного периода времени до возможного возобновления поддержки Украины.

9 марта Telegram-канал «Военкоры русской весны» сообщил, что подразделения ВСУ оказались в оперативном окружении в Курской области. По данным канала, российские войска установили контроль над линией населенных пунктов Казачья Локня — Лебедевка — Мартыновка, заблокировав украинскую группировку между Суджей и Малой Локней. Отмечается, что в этом районе дислоцировались ключевые опорные пункты и тыловые базы ВСУ. По предварительной информации, часть украинских военнослужащих смогла отступить в направлении Суджи, однако основная группировка остается в зоне окружения.

Ранее глава дипломатии ЕС резко отреагировала на массированные удары ВС РФ по Украине.

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