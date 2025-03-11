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Мирзиёев полетел в Париж

Президент Узбекистана Мирзиёев отправился во Францию с официальным визитом
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Официальный веб-сайт Президента Республики Узбекистан

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев отправился во Францию с официальным визитом. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу узбекского президента.

«Программой пребывания в Париже предусматривается проведение переговоров и мероприятий на высшем уровне, а также ряда встреч с официальными и деловыми кругами Франции», — сообщили в пресс-службе.

Уточняется, что в Париже Мирзиёев будет обсуждать развитие узбекско-французских многоплановых отношений, в первую очередь в сферах торговли, экономики, финансов и инвестиций. Кроме диалога с деловыми кругами, Мирзиёев собирается встретиться с гендиректором ЮНЕСКО Одри Азуле для обсуждения подготовки и проведения 43-й сессии Генеральной конференции организации в Самарканде, которая запланирована на осень этого года.

В январе 2025 года президенты России и Узбекистана Владимир Путин и Шавкат Мирзиёев во время телефонных переговоров обсудили рост инвестиционного сотрудничества и промкооперацию между двумя странами.

Ранее в столице Курганской области ликвидировали узбекскую диаспору.

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