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В Белом доме рассказали об ожиданиях от встречи США и Украины в Джидде

Уиткофф: ждем от встречи в Джидде прогресса в решении украинского вопроса
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Evelyn Hockstein/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Соединенные Штаты рассчитывают, что встреча в Джидде (Саудовская Аравия) приведет к прогрессу в урегулировании конфликта на Украине. Об этом заявил спецпосланник президента США Стивен Уиткофф в эфире американского телеканала Fox News.

По словам Уиткоффа, между США и Украиной было много обсуждений после встречи президента США Дональда Трампа и украинского лидера Владимира Зеленского в конце февраля.

«Важно обсудить, конечно, протоколы безопасности для украинцев, они об этом пекутся. Территориальный вопрос. <...> Но это несложные вопросы. Их просто надо оправить за стол переговоров, и всем необходимо быть прозрачными в плане своих ожиданий. После этого мы можем начать дискуссию о том, как достичь компромисса», — сказал спецпосланник.

7 марта МИД Саудовской Аравии сообщил, что представители США и Украины проведут переговоры по урегулированию конфликта. Стороны обсудят механизмы достижения временного прекращения огня и формирования основ для мирного диалога между Россией и Украиной.

Bloomberg утверждает, что после скандального визита Зеленского в Белый дом Трамп будет настаивать на скорейшем подписании сделки по полезным ископаемым Украины, однако к выдвинутым ранее условиям добавится требование о немедленном прекращении огня в зоне конфликта.

Ранее Трамп призвал РФ и Украину сесть за стол переговоров, «пока не слишком поздно».

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