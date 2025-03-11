В США заявили, что Украине придется уступить территории России

Украина должна будет уступить России территории в рамках любого мирного соглашения. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио, его цитирует газета The New York Times (NYT).

«Украине придется пойти на уступки по территориям, которые Россия захватила с 2014 года, в рамках любого соглашения о прекращении войны», — заявил политик.

Рубио подчеркнул, что переговоры с украинской делегацией в Джидде должны привести к твердому ощущению, что Украина готова пойти на трудные шаги, чтобы положить конец этому конфликту или, по крайней мере, приостановить его каким-либо образом.

7 марта МИД Саудовской Аравии сообщил, что представители США и Украины проведут переговоры по урегулированию конфликта. Стороны обсудят механизмы достижения временного прекращения огня и формирования основ для мирного диалога между Россией и Украиной.

Президент России Владимир Путин в свою очередь заявлял, что российской стороне нужны условия долгосрочного мира, а не перемирие на некоторое время, для того, «чтобы страны НАТО перевооружились и запаслись новым боезапасом». России нужны условия долгосрочного, устойчивого и прочного мира, заключил российский лидер.

Ранее Трамп призвал Россию и Украину сесть за стол переговоров, «пока не слишком поздно».