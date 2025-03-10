Глава госдепа США призвал РФ и Украину готовиться к «трудным» решениям

Рубио: Украина и РФ должны быть готовы к принятию «трудных» решений

Украине и России нужно быть готовыми к принятию «трудных» решений для урегулирования конфликта, заявил госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио. Его цитирует РИА Новости.

«Я думаю, обе стороны должны прийти к пониманию, что военного решения этой ситуации не существует», — добавил глава госдепа США.

Он также отметил, что Киеву будет непросто заставить ВС РФ отступить к границам 2014 года.

7 марта МИД Саудовской Аравии сообщил, что представители США и Украины проведут переговоры по урегулированию конфликта. Стороны обсудят механизмы достижения временного прекращения огня и формирования основ для мирного диалога между Россией и Украиной.

По словам спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа, Соединенные Штаты рассчитывают, что встреча в Джидде (Саудовской Аравии) 10 марта приведет к прогрессу в урегулировании конфликта на Украине. Он отметил, что между США и Украиной было много обсуждений после встречи Трампа и Зеленского в конце февраля.

Ранее в США заявили, что дата встречи Путина и Трампа еще не определена.