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Блинкена и Салливана лишили доступа к американским секретам

Габбард заявила, что лишила Блинкена и Салливана доступа к секретной информации
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Mike Segar

Бывший государственный секретарь Энтони Блинкен и бывший советник президента Соединенных Штатов по национальной безопасности при администрации Джо Байдена Джейк Салливан, а также еще более 50 бывших чиновников ушедшей в отставку администрации отныне лишены доступа к секретной информации. Об этом в социальной сети X пишет глава национальной разведки США Тулси Габбард.

«Согласно директиве президента США, я отменила допуски к секретной информации и запретила доступ к секретной информации для Энтони Блинкена, Джейка Салливана, Лизы Монако, Марка Заида, Нормана Эйзена, Летиции Джеймс, Элвина Брэгга и Эндрю Вайсмана, а также для 51 подписавшего письмо Хантера Байдена с «дезинформацией»», — пишет Габбард.

Президент США Дональд Трамп в первый день на должности президента подписал указдоступа к секретным документам из-за плохой памяти о лишении доступа к секретным данным сотрудников служб безопасности, которые ранее назвали информацию с ноутбука Хантера Байдена «российской операцией по дезинформации». Тогда доступ к конфиденциальным сведениям закрыли и бывшему советнику Трампа Джо Болтону, который после увольнения из Белого дома опубликовал книгу с упоминанием закрытой информации.

Кроме того, сам экс-президент Джо Байден был лишен доступа к секретным документам из-за плохой памяти — с такой формулировкой подписал указ Трамп.

Ранее Трамп подписал указ о признании двух неизменных полов.

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