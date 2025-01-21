Трамп лишил сотрудников спецслужб доступа к секретным данным

Президент США Дональд Трамп подписал указ о лишении доступа к секретным данным сотрудников служб безопасности, которые ранее назвали информацию с ноутбука Хантера Байдена «российской операцией по дезинформации». Об этом сообщается на сайте Белого дома.

В указе говорится, что эти сотрудники разведки «занимались вводящей в заблуждение и неуместной политической координацией с президентской кампанией Байдена 2020 года».

Также доступа к секретной информации лишен бывший советник Трампа Джо Болтон, который после увольнения с должности в Белом доме опубликовал книгу с упоминанием засекреченной информации.

В документе подчеркивается, что лица, получившие доступ к секретным материалам, не должны злоупотреблять ими с целью оказать влияние на выборы в США.

Ноутбук Хантера Байдена, содержавший личные фото Хантера с оружием, наркотиками и девушками, а также переписки с несовершеннолетними, попал в ФБР еще в 2019 году. Жесткий диск с материалами принес владелец ремонтной мастерской, откуда сын экс-президента так и не забрал компьютер.

В декабре Трамп заявлял, что ФБР незадолго до выборов президента США в 2020 году цензурировало информацию, связанную с делом о пропаже ноутбука сына действующего главы государства. Политик назвал эту ситуацию «возмутительным позором» и заявил, что за ней стоят те же люди, которые обвиняли его в попытках изменить результаты выборов и штурме Капитолия в январе 2021 года.

Ранее Илон Маск опубликовал мем про расследование ФБР в отношении Хантера Байдена.