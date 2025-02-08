Трамп отозвал право Байдена на использование секретных документов

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп лишил своего предшественника Джо Байдена доступа к секретным документам из-за «плохой памяти». Об этом Трамп пишет на своей странице в социальной сети Truth.

«Мы немедленно отзываем допуски Джо Байдена к секретной информации и прекращаем его ежедневные брифинги от разведки <...> Байден страдает «плохой памятью» и даже в «лучшие годы» ему нельзя доверять конфиденциальную информацию», — пишет Трамп.

Оба американских президента столкнулись с обвинениями в ненадлежащем хранении секретных документов во время президентского срока Байдена — сам экс-президент стал фигурантом разбирательства, когда в 2023 году секретные документы были обнаружены в гараже дома Байдена в Уилмингтоне.

До этого Трамп подписал указ о лишении доступа к секретным данным сотрудников служб безопасности, которые ранее назвали информацию с ноутбука Хантера Байдена «российской операцией по дезинформации».

Ранее Трамп подписал указ о признании двух неизменных полов.