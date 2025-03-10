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В МИД РФ напомнили Дании о Гренландии после заявления о «миротворцах»

Захарова: отправка Данией солдат на Украину оставит Гренландию без защиты
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Сергей Гунеев/РИА Новости

Отправка Данией «миротворцев» на Украину оставит без защиты Гренландию, заметила в своем Telegram-канале официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя слова министра иностранных дел королевства Ларса Расмуссена.

«Дико извиняюсь: а Гренландию кто будет охранять? Наверное, понаехавшие в Данию беженцы с Украины?» — задалась ироничным вопросом дипломат.

10 марта Расмуссен и глава минобороны Дании Троэльс Поульсон заявили, что Копенгаген готов направить своих миротворцев на Украину, если возникнет необходимость, но пока каких-либо конкретных планов нет.

До этого глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва не видит возможности для компромисса по вопросу размещения иностранных миротворцев на Украине. По его словам, эта дискуссия ведется «с откровенно враждебной целью», и союзники Украины «даже же не скрывают, для чего им это надо».

Ранее в посольстве РФ отреагировали на позицию Австралии по «миротворцам» на Украине.

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