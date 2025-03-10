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В посольстве РФ отреагировали на позицию Австралии по миротворцам на Украине

Посольство РФ: Австралия хочет продолжения украинского конфликта
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Embassy of Russia in Australia/Facebook (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Австралийские власти хотят продолжения и эскалации украинского конфликта, считают в российском посольстве в Канберре. Об этом дипломаты заявили в беседе с ТАСС, комментируя недавнее заявление минобороны Австралии поп поводу миротворцев на Украине.

«Канберра — это очевидно — твердо стоит на позициях войны, как и те в Европе, кто ставит на продолжение и эскалацию конфликта, вопреки намечающимся подвижкам в плане организации мирных переговоров», — говорится в сообщении.

В посольстве отметили, что Австралия готова бороться с РФ «до последнего украинца» и уже потратила $1,5 млрд на поддержку Киева.

10 марта министр обороны Австралии Ричард Марлз заявил, что Канберра готова рассмотреть вариант отправки миротворцев на Украину. Накануне аналогичным образом высказался премьер-министр страны Энтони Албаниз.

Ранее в Индии предложили России помощь в урегулировании украинского конфликта.

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